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Відсторонення російських клубів з настільного тенісу в Лізі чемпіонів визнано дискримінаційним

Два російські клуби відновили у ЛЧ.

Відсторонення російських клубів з настільного тенісу в Лізі чемпіонів визнано дискримінаційним

Апеляційна комісія Європейської спілки настільного тенісу (ETTU) відновила російські клуби "Факел-Газпром" та УГМК у Європейській лізі чемпіонів сезону-2021/22, повідомляє xsport.ua з посиланням на телеграм-канал SILA International Lawyers.

Після вторгнення Росії в Україну "Факел-Газпром" та УГМК відсторонили від участі у ЛЧ-2021/2022.

У півфіналі турніру ці команди мали зіграти між собою. Тому переможця другого півфіналу "Боруссію" з Дюссельдорфа було оголошено переможцем турніру.

Російські команди подали апеляцію, за результатами якої 27 квітня клуби було поновлено, а рішення від 3 березня визнано дискримінаційним.

Нагадаємо, раніше у футболі всі російські клуби та збірні відсторонили від міжнародних змагань.

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