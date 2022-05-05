Відсторонення російських клубів з настільного тенісу в Лізі чемпіонів визнано дискримінаційним

Апеляційна комісія Європейської спілки настільного тенісу (ETTU) відновила російські клуби "Факел-Газпром" та УГМК у Європейській лізі чемпіонів сезону-2021/22, повідомляє xsport.ua з посиланням на телеграм-канал SILA International Lawyers.
Після вторгнення Росії в Україну "Факел-Газпром" та УГМК відсторонили від участі у ЛЧ-2021/2022.
У півфіналі турніру ці команди мали зіграти між собою. Тому переможця другого півфіналу "Боруссію" з Дюссельдорфа було оголошено переможцем турніру.
Російські команди подали апеляцію, за результатами якої 27 квітня клуби було поновлено, а рішення від 3 березня визнано дискримінаційним.
Нагадаємо, раніше у футболі всі російські клуби та збірні відсторонили від міжнародних змагань.