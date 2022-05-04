Шевченко претендує на посаду президента "Пескари", - ЗМІ

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко близький до того, щоб стати президентом "Пескари", повідомляє Calciomercato.

За інсайдерською інформацією, легенда "Мілана" та "Динамо" веде переговори з нинішнім власником "дельфінів" Даніеле Себастьяні про купівлю контрольного пакету акцій клубу як представник групи інвесторів, зацікавлених у придбанні "Пескари".

Сьогодні ввечері Шевченко має відвідати на "Адріатико" домашній матч "Пескари" з "Губбіо" у плей-оф за вихід до Серії Б. У регулярному чемпіонаті підлеглі Лучано Дзаурі посіли п'яте місце у групі Б Серії С.

Останнім місцем роботи Шевченка була "Дженоа", яку українець тренував протягом двох місяців і з якого, однак, був звільнений через незадовільні результати.