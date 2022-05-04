Біатлонну жіночу збірну України очолив новий тренер

На тренерській раді Федерації біатлону України було визначено тренерський штаб жіночої збірної на майбутній сезон, повідомляє biathlon.com.ua.

З українською командою продовжать працювати добре знайомі спортсменкам фахівці. За повідомленням державного тренера України з біатлону Євгена Колупаєва, посаду старшого тренера обійме Олександр Кравченко, допомагати якому будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин.

Також було визначено дати початку першого збору, який і в чоловічої, і жіночої команд пройде в Сянках.

Підлеглі Юрая Санітри розпочнуть підготовку 29 травня, а продовжиться збір до 15 червня. Збір жіночої команди відбудеться з 4 по 19 червня.

Нагадаємо, вакансія виникла після того, як не було продовжено угоду про співпрацю з Урошем Велепецем, який після цього перейшов працювати до збірної Німеччини.