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Ексбіатлоніста Дериземлю звільнено з посади начальника міськуправління Чернігова за те, що залишив місто

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

Ексбіатлоніста Дериземлю звільнено з посади начальника міськуправління Чернігова за те, що залишив місто
Андрій Дериземля
Фото: www.biathlon.com.ua

Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив про кадрові зміни в керівництві міста після закінчення активних бойових дій в області.

Зокрема, колишнього біатлоніста збірної України Андрія Дериземлю звільнено з посади начальника міського управління сім'ї, молоді та спорту. Його замінить Валерій Семенець, повідомляє sportarena.com.

"Депутати-керівники комунальних підприємств та управлінь, які у певний момент ухвалили рішення залишити місто, будуть звільнені зі своїх посад.

Деякі з них оголосили про намір скласти свої повноваження як депутатів міської ради або покинути фракцію "Рідний дім". Також на наступному засіданні буде обрано нового голову фракції", - заявив Атрошенко.

"Вважаю, що це правильне рішення. Яким би складним воно не було. Відповідно, хотів би закликати активістів не вдаватися до цькування та звинувачень тих чернігівців, які у певний момент виїхали в безпечне місце.

Публічна дискусія щодо цього шкідлива і розколює суспільство. Зараз, навпаки, нам важливе єднання заради нашої перемоги та відродження нашого красеня міста-героя Чернігова", – зазначив мер.

Раніше Дериземля заявив, що залишив Чернігів після того, як потрапив під обстріл.

Як біатлоніст він дев'ять разів займав особисті подіуми на етапах Кубка світу (одне "золото" в Антхольці-2002/03). Також у його активі три подіуми в естафетах.

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