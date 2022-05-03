Збірна України на старті Дефлімпіади виборола 9 медалей

У Бразилії стартували Дефлімпійські ігри 2021 року. Першого дня збірна України здобула 9 нагород у трьох видах спорту. В активі українців шість золотих, дві срібні та одна бронзова медаль, інформує sport.ua.

Першу перемогу Україні принесла велосипедистка з Чернівецької області Єлисавета Топчанюк, яка стала найкращою в шосейних перегонах на 1000 метрів.

Україна вперше була представлена у цьому виді спорту, тож медаль Топчанюк стала дебютною для збірної.

Найбільшу кількість нагород українці вибороли в карате, де взяли три "золота" та два "срібла".

Чемпіонами Ігор у куміте стали Каріна Янчук із Луганщини (до 68 кг) та Олександр Махно з Полтавщини (до 84 кг). Микола Пантюшин з Дніпропетровщини програв у фіналі у категорії понад 84 кг.

Крім того, Олександр Черняєв із Харківської області завоював золоту медаль у ката, а також разом з Олександром Кальником та Олександром Тритяком завоював "срібло" в чоловічих командних змаганнях.

Завершили день змагання з плавання, в яких Україна виграла ще два "золота" та "бронзу".

Киянин Ілля Султанов, для якого ці Ігри стали дебютними в кар'єрі, фінішував першим на дистанції 50 м батерфляєм. А у плаванні комплексним стилем на 200 м третє місце посіла Ірина Терещенко.

Також український квартет у складі Олексія Литвиненка, Султанова, Олексія Коломійця та Максима Дудника став переможцем в естафеті 4х100 м вільним стилем.

Дефлімпійські ігри — санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують.