Джокович і Надаль вважають несправедливим усунення російських і білоруських тенісистів від Вімблдону

Перша ракетка світу Новак Джокович поділився думкою про рішення організаторів Вімблдону заборонити участь у турнірі російським і білоруським тенісистам.

"Це важко. Розумію, що є розчарування. АТР збирається проаналізувати всю ситуацію та усвідомити, що можна зробити. Я не спілкувався з людьми з ATP, тому не впевнений у цьому.

Я залишаюся на своїй позиції - не підтримую це рішення. Думаю, що це несправедливо, неправильно. Але маємо що маємо. Вони мають право приймати рішення. Тепер Рада гравців АТР та керівництво туру вирішуватимуть разом із тенісистами, яким може бути найкраще рішення – зберегти очки, забрати 50% чи щось інше”, - цитує серба Express.

"З приводу Вімблдону можуть ухвалити будь-яке рішення. Проте дуже сумніваюся, що турнір позбавлять права давати очки гравцям. Напевно, реальніший варіант - захистити очки російських і білоруських тенісистів, які не зіграють", - зазначив Джокович.

"Украй несправедливим" вважає це рішення Вімблдону експерша ракетка світу Рафаель Надаль (№4 АТР).

"Я думаю, що це дуже несправедливо щодо моїх товаришів по тенісу з Росії, моїх колег. У цьому сенсі вони не винні в тому, що зараз відбувається з війною. Я не знаю, що сказати. Мені шкода їх. Я хотів би, щоб це було не так", - наводить слова іспанця Eurosport.

"Подивимося, що буде найближчими тижнями, чи приймуть якесь рішення з цього приводу гравці.

Коли уряд запроваджує якісь обмеження, потрібно просто дотримуватися їх. Цього разу уряд дав рекомендацію, а Вімблдон просто прийняв рішення — уряд до цього не примушував", - наголосив Надаль.

Нагадаємо, що Вімблдон відбуватиметься з 27 червня до 10 липня.