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Капітана збірної України (U-18) визнали найкращим захисником хокейного чемпіонату світу

А ще один українець став найкращим бомбардиром турніру.

Капітана збірної України (U-18) визнали найкращим захисником хокейного чемпіонату світу
Олексій Дахновський
Фото: fhu.com.ua

Капітана хокейної збірної України U-18 Олексія Дахновського визнали найкращим захисником чемпіонату світу в дивізіоні 1В, повідомляє xsport.ua.

За п’ять матчів в італійському Асіаґо лідер "синьо-жовтих" набрав 7 (1+6) очок.

А от найкращим снайпером і бомбардиром став Микита Сидоренко, котрий закинув 8 шайб і здійснив 2 асисти.

Проте підлеглі Олександра Бобкіна все ж не зуміли підійнятися в дивізіон 1А, пропустивши поперед себе команду Угорщини.

Нагадаємо, національна збірна гучно гримнула дверима і розгромила Естонію (8:0) в останньому матчі дорослого чемпіонату світу в дивізіоні 1В.

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