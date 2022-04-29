У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
ГоловнаСпорт

Збірна України поступилася Польщі на Чемпіонаті світу з хокею

Українці програли в серії булітів.

Збірна України поступилася Польщі на Чемпіонаті світу з хокею
Фото: iihf.com

На Чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні 1В збірна України провела свій другий матч. Суперником українців були господарі турніру – національна команда Польщі.

Основний час та овертайм завершилися нічиєю – 2:2.

Результат поєдинку вирішило виконання булітів, у якому успішнішими виявилися поляки – 0:1.

Незважаючи на програш у серії булітів, українці набрали в цьому поєдинку одне очко.

Нагадаємо, у своєму стартовому матчі на турнірі підлеглі Вадима Шахрайчука розгромили Сербію – 7:0.

Свій наступний матч на ЧС-2022 збірна України проведе проти Японії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також