"Ліверпуль" втретє за останні 5 років вийшов у фінал ЛЧ.

"Ліверпуль" у вогненному матчі-відповіді обіграв на виїзді "Вільярреал" (3:2) і став першим фіналістом Ліги чемпіонів-2021/22.

Перший матч в Англії "червоні" виграли з досить комфортним рахунком – 2:0. Проте вже до перерви іспанський клуб завдяки точним ударам Булай Діа і Франсіса Коклена ліквідував цей гандикап.

Але все ж таки підлеглі Юргена Клоппа у другій половині зуміли перевернути гру. Точні удари Фабіньо, Луїса Діаса та Садіо Мане втретє за останні 5 років вивели "Ліверпуль" у фінал найпрестижнішого клубного турніру.

Зазначимо, що завдяки "Ліверпулю" і відстороненню російських клубів донецький "Шахтар" напряму потрапить у груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Річ у тому, що, згідно з регламентом турніру, якщо переможець ЛЧ кваліфікується до наступного сезону через внутрішній чемпіонат, то пряму путівку в груповий етап отримує чемпіон 11-ї асоціації.

Україна наразі 12-та, але де-факто, після відсторонення росіян - саме 11-та. Відповідно, зважаючи на те, що другі півфіналісти - "Реал" і "Манчестер Сіті", а також "Ліверпуль" уже гарантували собі потрапляння в першу четвірку внутрішніх чемпіонатів, то "Шахтар" має отримати пряму путівку в груповий етап.

Цьому сценарію міг завадити лише тріумф "Вільярреала" (який практично втратив шанси на потрапляння в четвірку кращих Ла Ліги) у нинішньому розіграші ЛЧ. Але "Ліверпуль" не дав здійснитися цим планам.

Щоправда, це рішення ще має схвалити виконавчий комітет UEFA.

Highlights матчу "Вільярреал" - "Ліверпуль".