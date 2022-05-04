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Калініна вийшла у чвертьфінал турніру в Мадриді, обігравши чинну переможницю US Open

Ангеліна вперше зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 1000.

Калініна вийшла у чвертьфінал турніру в Мадриді, обігравши чинну переможницю US Open
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (№37 WTA) пробилася до чвертьфіналу престижного турніру WTA 1000 у Мадриді.

У 1/8 фіналу українська тенісистка у трьох сетах обіграла переможницю US Open-2021 та дев'яту сіяну на турнірі Емму Радукану (№11 WTA) із Великобританії - 6:2, 2:6, 6:4.

Суперниці провели на корті 2 години і 17 хвилин.

Тим самим Калініна помстилася британці за співвітчизницю Марту Костюк, яку Радукану обіграла в попередньому раунді турніру – 2:6, 1:6.

Додамо, що Калініна ніколи не обігравала суперниць з топ-15, а тепер перемогла двох поспіль. Зокрема, в 1/16 Ангеліна поборола іспанку Гарбіньє Мугурусу (№9 WTA) - 6:3, 6:0.

За право вийти в півфінал Ангеліна посперечається із другою ракеткою Швейцарії Хіль Белен Тайхман (№35 WTA).

Нагадаємо, у лютому 25-річна Калініна подолала позначку $1 млн призових.

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