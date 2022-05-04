Разом з Мбаппе та Салахом: чемпіон Паралімпіади-2022 Суярко потрапив до рейтингу Forbes "30 до 30 Європа"

Загалом у рейтингу американського журналу – сім українців.

Американський журнал Forbes опублікував рейтинг "30 до 30 Європа". До нього потрапили семеро молодих українців з таких сфер: спорт, медіа, маркетинг і вплив на суспільство.

Зокрема, до списку найкращих увійшов чемпіон зимових Паралімпійських ігор у Пекіні-2022 Дмитро Суярко, який у складі збірної переміг у лижних перегонах – у відкритій естафеті 4 х 2,5 км (клас із порушенням зору).

Загалом спортсмен із Чернігівщини завоював у Пекіні 4 медалі.

Також у рейтинг "30 до 30 Європа" від України увійшли професійний кіберспортсмен Олександр Костильов, відомий як s1mple, виконавчий директор громадської організації "Вчись для України" Оксана Матіяш і позаштатний автор The Kyiv Independent Анастасія Лапатіна.

Крім того, у лонглісті представлені Ганна Миронюк, Олексій Сорокін і Тома Істоміна, які є співзасновниками The Kyiv Independent.

Додамо, що до списку потрапили зіркові спортсмени: нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах, тенісистки Іґа Свьонтек та Емма Радукану, гравець НБА Руді Гобер і гонщики Формули-1 Макс Ферстаппен та Шарль Леклер.