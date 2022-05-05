Захарченко принесла Україні ще одну медаль на юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики

На юніорському чемпіонаті світу у грецькому Геракліоні українська важкоатлетка Аліна Захарченко (до 59 кг) здобула "малу бронзу" в ривку, повідомляє xsport.ua.

20-річна українка в ривку показала третій результат – 90 кг. Першою стала американка Катарін Естеп – 91 кг. Друге місце посіла колумбійка Карен Татьяна Москера Касерес, у якої також 90 кг, але вона виявилася кращою від Захарченко у спробах.

У поштовху Захарченко з результатом 106 кг посіла восьме місце.

У загальному заліку українка стала сьомою.

Нагадаємо, раніше українка Світлана Самуляк завоювала срібну медаль у загальному заліку та "малу срібну" в ривку.