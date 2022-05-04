Другого дня Дефлімпіади-2021 у бразильському Кашіас-ду-Сулі збірна України виграла ще 15 медалей, повідомляє Sportarena.com.
Знову три золоті медалі Україні принесли каратисти: Марина Губанова, Катерина Масло та Юрій Гайдученко. Також "золото" виграли дзюдоїстка Ганна Шостак і плавці Олексій Коломоєць та Владислав Кремляков.
Срібну медаль Україні приніс каратист В'ячеслав Новіков.
Також українські спортсмени виграли вісім бронзових медалей: Наталя Ненько, Катерина Авдєєва, Владислав Мозирєв, Дмитро Шеретов (усі – дзюдо), Єлизавета Бондар, Олександр Черняєв (карате), Аніта Мохнік (плавання), жіноча збірна України (плавання, естафета 4×100).
За підсумками двох днів змагань Україна лідирує в загальному медальному заліку з 24 нагородами, з яких 12 — золоті.
Медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-10).
- Україна – 24 медалі (12 золотих, 3 срібла, 9 бронз);
- Японія – 9 медалей (4/2/3);
- Іран – 9 медалей (2/3/4);
- Венесуела – 10 медалей (2/1/7);
- США – 8 медалей (2/1/5);
- Туреччина – 9 медалей (1/3/5);
- Італія – 5 медалей (1/3/1);
- Алжир – 4 медалі (1/1/2);
- Франція – 2 медалі (1/0/1);
- 10. Нідерланди – 1 медаль (1 золото);
- 10. Португалія – 1 медаль (1 золото);
- 10. Мексика – 1 медаль (1 золото);
- 10. Чилі – 1 медаль (1 золото).
Нагадаємо, у стартовий день змагань Україна виборола 9 медалей.
Дефлімпійські ігри — санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують.