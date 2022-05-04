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Україна виграла ще 15 медалей на Дефлімпіаді-2021 у Бразилії та лідирує в командному заліку

Другий день змагань на Іграх був також урожайним для збірної України.

Другого дня Дефлімпіади-2021 у бразильському Кашіас-ду-Сулі збірна України виграла ще 15 медалей, повідомляє Sportarena.com.

Українські каратисти на Дефлімпіаді-2021
Фото: deafsport.org.ua
Українські каратисти на Дефлімпіаді-2021

Знову три золоті медалі Україні принесли каратисти: Марина Губанова, Катерина Масло та Юрій Гайдученко. Також "золото" виграли дзюдоїстка Ганна Шостак і плавці Олексій Коломоєць та Владислав Кремляков.

Срібну медаль Україні приніс каратист В'ячеслав Новіков.

Українські дзюдоїсти на Дефлімпіаді-2021
Фото: deafsport.org.ua
Українські дзюдоїсти на Дефлімпіаді-2021

Також українські спортсмени виграли вісім бронзових медалей: Наталя Ненько, Катерина Авдєєва, Владислав Мозирєв, Дмитро Шеретов (усі – дзюдо), Єлизавета Бондар, Олександр Черняєв (карате), Аніта Мохнік (плавання), жіноча збірна України (плавання, естафета 4×100).

Жіноча збірна України з плавання з бронзовими нагородами
Фото: deafsport.org.ua
Жіноча збірна України з плавання з бронзовими нагородами

За підсумками двох днів змагань Україна лідирує в загальному медальному заліку з 24 нагородами, з яких 12 — золоті. 

Медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-10).

  1. Україна – 24 медалі (12 золотих, 3 срібла, 9 бронз);
  2. Японія – 9 медалей (4/2/3);
  3. Іран – 9 медалей (2/3/4);
  4. Венесуела – 10 медалей (2/1/7);
  5. США – 8 медалей (2/1/5);
  6. Туреччина – 9 медалей (1/3/5);
  7. Італія – 5 медалей (1/3/1);
  8. Алжир – 4 медалі (1/1/2);
  9. Франція – 2 медалі (1/0/1);
  • 10. Нідерланди – 1 медаль (1 золото);
  • 10. Португалія – 1 медаль (1 золото);
  • 10. Мексика – 1 медаль (1 золото);
  • 10. Чилі – 1 медаль (1 золото).

Нагадаємо, у стартовий день змагань Україна виборола 9 медалей.

Дефлімпійські ігри — санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують.

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