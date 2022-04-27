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Російський футбол залишився без системи VAR

Російські відеоарбітри залишилися без офсайдних ліній.

Російський футбол залишився без системи VAR
Фото: EPA/UPG

Ведучий провайдер технології VAR (Video assistant referee) компанія Hawk-Eye Innovations припинила співпрацю з Російським футбольним союзом.

Це означає, що після відходу британської компанії з російського ринку, футбольні російські відеоарбітри, зокрема, втратять можливість використовувати офсайдні лінії при визначенні положення "поза грою".

Новий провайдер, американська компанія Slomo.TV, з урахуванням технічних особливостей свого обладнання, не передбачає їх застосування.

Отже, російський футбол відкидається у до-варівський період, коли визначення офсайду віддавалося на відкуп окоміру бокового арбітра.

Зазначимо, що Hawk-Eye Innovations надає не лише технологію, але також обладнання та співробітників (операторів відеоповторів, які допомагають відеоасистентам у ВАР-центрі). З відходом провайдера її обладнання також буде вивезено.

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