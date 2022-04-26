УПЛ офіційно оголосила історичне рішення щодо долі сезону 2021/22

Сьогодні відбулися загальні збори учасників Української прем'єр-ліги. Захід пройшов у форматі відеоконференції, повідомляє пресслужба УПЛ.

Узяли участь перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов, керівник юридичного департаменту УАФ Ігор Грищенко, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий, дирекція УПЛ і представники всіх клубів УПЛ.

Під час засідання розглянули, зокрема, питання про VBET Лігу сезону-2021/22.

Також обговорили ситуацію в УПЛ.

Клуби УПЛ підтримали пропозицію завершити VBET Лігу сезону-2021/22, оскільки чемпіонат неможливо дограти.

Турнірна таблиця VBET Ліги сезону-2021/22 зафіксована станом на 24 лютого. Нагородження призерів проводитися не буде. Відповідне рішення буде передано на затвердження виконавчому комітету Української асоціації футболу.

До слова, вищезгадане рішення стало історичним – це вперше, коли чемпіонат України в елітному дивізіоні не дограють, а чемпіона не буде визначено.

Перші дві команди потраплять у Лігу чемпіонів, третя – у Лігу Європи, четверта і п'ята – у Лігу конференцій.

Також було створено робочу групу, яка опрацьовуватиме поточну діяльність УПЛ і старт наступного сезону. Клуби УПЛ підтримали ініціативу президента УАФ Андрія Павелка провести очну зустріч, на якій розглянуть питання, які опрацює робоча група.