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Де Дзербі дуже дратує, що футбол у Росії триває

"А ми це не можемо робити. Нас цього позбавили. Ми не можемо навіть тренуватися вдома".

Де Дзербі дуже дратує, що футбол у Росії триває
Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі
Фото: ФК "Шахтар"

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі обурений, що в Росії не припиняється футбольна першість.

"Чи погоджуся на роботу в Росії? Є одна річ, яка мене дуже дратує - що футбол у Росії триває. Тренери та гравці продовжують спокійно грати в чемпіонаті Росії, не звертаючи ні на що уваги.

Займаються своєю роботою, а ми це не можемо робити. Нас цього позбавили. Ми не можемо навіть тренуватися вдома. У житті є важливіші речі, ніж футбол. І тому бачити таких колег, які просто спокійно працюють і живуть у цій країні, знаєте, це мене дуже засмучує", - заявив Де Дзербі в інтерв'ю "Денисов Time".

"Я страждаю саме через те, що Росія зробила. Я бачу себе як українця, усі у моєму штабі теж почуваються українцями. Нам теж дуже болить те, що відбувається. Тому можна сказати, що я дивлюся на них (росіян. – LB.ua), як на ворогів, які бажають забрати свободу України.

Я працював в Україні, жив в Україні і через вторгнення був змушений її покинути. Тому це нормально, що вони – мої вороги", - підсумував італійський керманич "гірників".

Нагадаємо, Де Дзербі визнано найкращим італійським тренером року.

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