Сьогодні закінчилися міжнародні змагання “Invictus Games”, де українська збірна виборола 16 медалей: по 5 золотих та срібних і 6 бронзових.
Про це повідомили у Фонді допомоги армії “Повернись живим”.
У перший день золотою медаллю рахунок збірної відкрив Родіон Сітдіков у штовханні ядра. Ще 2 медалі українці отримали у стрибках в довжину: Артем Лукашук став другим, а Іван Герецун – тремім. Завершив спортивний день Олексій Бобчинець, який у бігу на 1500 м здобув «бронзу».
Другого дня українська збірна досягла неабияких результатів у стрільбі з лука та штовханні ядра: у командному змаганні зі стрільби з лука «срібло» вибороли Дмитро Афанасьєв, Сергій Калитюк і Василь Стуженко. Анна-Софія Пузанова, дочка Юлії Паєвської, яка зараз перебуває у полоні ворога, отримала бронзову медаль зі стрільби з лука в категорії новачків. Анна брала участь у змаганнях замість мами.
У штовханні ядра українські Нескорені принесли у командний залік ще 3 медалі: Віктор Легкодух та Сергій Прядка зайняли першість на пʼєдесталі, їх побратим Рустам Росул – посів друге місце.
На змагання з плавання першу медаль приніс Іван Лепеха, здобувши «бронзу» у запливі на 50 м вільним стилем. Іван виявився рекордсменом за кількістю запливів серед наших Нескорених, взявши участь у чотирьох і двічі український ветеран був за крок до трійки лідерів. Золоту медаль у плаванні на 50 м на спині здобув Андрій Бадарак. Йому вдалося на 5 секунд перевершити свій найкращий результат, а вже згодом Бадарак принесе команді ще й «бронзу».
20 квітня ветерани зі всього світу змагалися у веслуванні на тренажерах. Й першим тут на пʼєдестал серед українців вийшов Віктор Легкодух – його результат 807 м у веслуванні на 4 хвилини приніс Нескореному перемогу і став новим особистим рекордом спортсмена. Своє «золото» у цій же дисципліні Ігор Галушка, ветеран “Азову”, присвятив героїзму оборонців Маріуполя.
“Мої побратими зараз воюють в Маріуполі в оточенні, без достатньої кількості провізії та боєприпасів. Вони захищають українську землю там і саме завдяки їхній мужності та силі, я можу боротися тут! Вони дають мені силу!”, – зазначив Ігор.
У веслуванні на 1 хвилину Галушка здобуває свою другу медаль цьогорічних Invictus Games – “срібло”. Фінальну нагороду 20 квітня нашій збірній приніс Ігор Безкаравайний, він посів 3 місце у веслуванні.
Наступного ранку українська команда зібрала представників країн-учасниць та організаторів Invictus Games, щоб подякувати їм за теплу зустріч, яку відчули на собі Нескорені з України, прибувши на змагання в умовах, коли їх посестра “Тайра” в полоні, а друг і наставник Дмитро Сидорук – загинув у боях з російським агресором.
“Нам дійсно було дуже важко приїхати сюди без Юлі Паєвської та Діми Сидорука. Я прошу вас, весь світ, говорити про те, що Юля має повернутися додому!”, – звернувся до присутніх член нашої збірної, ветеран ДШВ Сергій Калитюк.
Після зустрічі команди з баскетболу на візках вийшли на майданчик змагатися за першість. Першу гру з французами українська збірна виграла з рахунком 12:8. Другий матч завершився на користь грузинських Нескорених, проте весь стадіон вразила та підтримка, яку команди надали один одному після фінального свистка. Українці скандували суперникам: “Сакартвело!”, грузини відповідали: “Україна!” з не меншою завзятістю.
Нагадаємо, під час виступу на суботній церемонії відкриття Ігор Нескорених у Гаазі принц Гаррі сказав, що «світ є єдиним» з Україною.