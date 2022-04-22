Сьогодні закінчилися міжнародні змагання “Invictus Games”, де українська збірна виборола 16 медалей: по 5 золотих та срібних і 6 бронзових.

Про це повідомили у Фонді допомоги армії “Повернись живим”.

У перший день золотою медаллю рахунок збірної відкрив Родіон Сітдіков у штовханні ядра. Ще 2 медалі українці отримали у стрибках в довжину: Артем Лукашук став другим, а Іван Герецун – тремім. Завершив спортивний день Олексій Бобчинець, який у бігу на 1500 м здобув «бронзу».

Другого дня українська збірна досягла неабияких результатів у стрільбі з лука та штовханні ядра: у командному змаганні зі стрільби з лука «срібло» вибороли Дмитро Афанасьєв, Сергій Калитюк і Василь Стуженко. Анна-Софія Пузанова, дочка Юлії Паєвської, яка зараз перебуває у полоні ворога, отримала бронзову медаль зі стрільби з лука в категорії новачків. Анна брала участь у змаганнях замість мами.

У штовханні ядра українські Нескорені принесли у командний залік ще 3 медалі: Віктор Легкодух та Сергій Прядка зайняли першість на пʼєдесталі, їх побратим Рустам Росул – посів друге місце.

Фото: t.me/savelifeua

На змагання з плавання першу медаль приніс Іван Лепеха, здобувши «бронзу» у запливі на 50 м вільним стилем. Іван виявився рекордсменом за кількістю запливів серед наших Нескорених, взявши участь у чотирьох і двічі український ветеран був за крок до трійки лідерів. Золоту медаль у плаванні на 50 м на спині здобув Андрій Бадарак. Йому вдалося на 5 секунд перевершити свій найкращий результат, а вже згодом Бадарак принесе команді ще й «бронзу».

Фото: t.me/savelifeua

20 квітня ветерани зі всього світу змагалися у веслуванні на тренажерах. Й першим тут на пʼєдестал серед українців вийшов Віктор Легкодух – його результат 807 м у веслуванні на 4 хвилини приніс Нескореному перемогу і став новим особистим рекордом спортсмена. Своє «золото» у цій же дисципліні Ігор Галушка, ветеран “Азову”, присвятив героїзму оборонців Маріуполя.

“Мої побратими зараз воюють в Маріуполі в оточенні, без достатньої кількості провізії та боєприпасів. Вони захищають українську землю там і саме завдяки їхній мужності та силі, я можу боротися тут! Вони дають мені силу!”, – зазначив Ігор.

Фото: t.me/savelifeua

У веслуванні на 1 хвилину Галушка здобуває свою другу медаль цьогорічних Invictus Games – “срібло”. Фінальну нагороду 20 квітня нашій збірній приніс Ігор Безкаравайний, він посів 3 місце у веслуванні.

Наступного ранку українська команда зібрала представників країн-учасниць та організаторів Invictus Games, щоб подякувати їм за теплу зустріч, яку відчули на собі Нескорені з України, прибувши на змагання в умовах, коли їх посестра “Тайра” в полоні, а друг і наставник Дмитро Сидорук – загинув у боях з російським агресором.

Фото: t.me/savelifeua

“Нам дійсно було дуже важко приїхати сюди без Юлі Паєвської та Діми Сидорука. Я прошу вас, весь світ, говорити про те, що Юля має повернутися додому!”, – звернувся до присутніх член нашої збірної, ветеран ДШВ Сергій Калитюк.

Після зустрічі команди з баскетболу на візках вийшли на майданчик змагатися за першість. Першу гру з французами українська збірна виграла з рахунком 12:8. Другий матч завершився на користь грузинських Нескорених, проте весь стадіон вразила та підтримка, яку команди надали один одному після фінального свистка. Українці скандували суперникам: “Сакартвело!”, грузини відповідали: “Україна!” з не меншою завзятістю.

Фото: t.me/savelifeua

Фото: t.me/savelifeua

Фото: t.me/savelifeua

Фінальну гру 21 квітня наша команда провела зі своїми наставниками, ветеранами зі США. Попри поразку з рахунком 33:9, відчуття були, ніби наші хлопці перемогли у фіналі. Не в останню чергу це трапилося через солідарність, яку нашим Нескореним демонстрували побратими зі США та глядачі.“Наша збірна на Invictus Games показала всьому світу силу українського духу. Попри втрату друзів на фронті та захоплення посестри в полон, вони билися, досягали вершин й розповідали всьому світу правду про злочини рф й героїчну боротьбу нашого народу. На власному прикладі Нескорені показали, що українців не зламати – ми обовʼязково переможемо!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час виступу на суботній церемонії відкриття Ігор Нескорених у Гаазі принц Гаррі сказав, що «світ є єдиним» з Україною.