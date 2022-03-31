Інфантіно пояснив, чому ФІФА не перервав членства Росії в організації

Сьогодні в Катарі відбувся 72-й конгрес Міжнародної федерації футболу (ФІФА), на якому, зокрема, багатьма експертами анонсувався розгляд питання подальшого членства в організації Російського футбольного союзу (РФС) через вторгнення армії Росії в Україну.

Однак ФІФА не став розглядати питання про виключення РФС.

Свій коментар із цього питання дав голова організації Джанні Інфантіно.

За словами функціонера, ФІФА є майданчиком для розмови, а тому організація робить усе, щоб сторони змогли досягти припинення війни.

"Виключення РФС із ФІФА - не варіант. Якщо ми не збираємо людей разом під час наших конгресів, тоді нам краще припинити нашу діяльність і піти додому. Можу лише закликати лідерів до діалогу та деескалації конфлікту", - цитує свого президента пресслужба ФІФА.

За словами Інфантіно, відсторонення збірної Росії та російських клубів (від турнірів УЄФА і ФІФА. - Ред.) не було легким рішенням.

"Воно торкнулося людей, які люблять футбол. Але для нас це був спосіб наблизити мир", - зазначив Інфантіно.

Нагадаємо, 28 лютого Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонили Росію від усіх міжнародних змагань на рівні збірних і клубів через російську агресію проти України.