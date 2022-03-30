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Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька

Українець продовжує працювати в "Зеніті".

Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
Анатолій Тимощук
Фото: fc-zenit.ru

Колишнього футболіста донецького "Шахтаря" та національної збірної України Анатолія Тимощука позбавлено звання почесного громадянина міста Луцьк, повідомляє пресслужба міськради.

За це рішення проголосували 35 депутатів.

"У час, коли Україна потерпає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу і не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора.

Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів і дискредитує високе звання “Почесний громадянин міста Луцька”, - йдеться в заяві.

Символічно, що рішення міськради збіглося 43 днем народження Тимощука, який продовжує працювати у тренерському штабі санкт-петербурзького "Зеніту".

Раніше футболіста позбавили тренерської ліцензії, титулів, а також довічно заборонили займатися футбольною діяльністю в Україні.

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