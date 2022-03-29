Магучіх підтримала усунення росіян від спорту

Ще недавно вона фотографувалася з ними на турнірах.

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту у приміщенні Ярослава Магучіх підтримала усунення російських атлетів від змагань.

"Вважаю, що World Athletics прийняла правильне рішення про відсторонення Росії. Їхні спортсмени повинні розуміти, що Росія почала війну, а багато громадян її підтримали. Ми не повинні змагатися, коли наших людей і дітей вбивають російські військові, це жахливо. Вони повинні розуміти, що Росія розпочала війну, вони агресори", - заявила Магучіх в інтерв'ю ВВС.

"Справді жахливо бачити спортсменів на мітингах. Деякі атлети запитували, у чому проблема. Думаю, багато хто з них не розуміє, що сталося. Тому вони поводяться саме так", - зазначила українська спортсменка.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо спільне фото Магучіх із росіянкою Марією Лісіцкене спровокувало скандал.