Тимощука позбавили тренерської ліцензії, титулів, а також довічно заборонили займатися футбольною діяльністю в Україні

Фото: fc-zenit.ru Анатолій Тимощук

Розглянувши звернення Комітету з етики та чесної гри щодо Анатолія Тимощука, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення:

позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород і почесних звань;

позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України;

виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

"Нагадаємо, з моменту початку військової агресії Росії проти України Тимощук А. О., колишній капітан збірної України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, то ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора", - сказано в заяві УАФ.

"У той час, коли інший колишній клуб українця, ФК "Баварія" (Мюнхен), публікує заяви та проводить акції на підтримку України, Тимощук А. О. продовжує мовчати та працювати на клуб агресора. Таким свідомим вибором Тимощук А. О. завдає шкоди іміджу українського футболу та порушує п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ", — наголошено в заяві.

Нагадаємо, Тимощука планують позбавити звання почесного громадянина Луцька за ставлення до агресії Росії.