"Феррарі" прибрала логотипи російської "Лабораторії Касперського" з болідів і шоломів гонщиків

Команда Формули-1 "Феррарі" прибрала логотипи російської антивірусної "Лабораторії Касперського" зі своїх болідів, а також із шоломів гонщиків, повідомляє Motorsport.
Замість цих логотипів з'явився напис "#essere Ferrari".
При цьому наголошується, що Скудерія не припиняє співпрацю з компанією, спонсорські відносини поставлено на паузу. Команда продовжить використовувати антивірус на комп'ютерах.
Співпраця "Феррарі" та "Лабораторії Касперського" розпочалася в сезоні-2010.
Наразі в Бахрейні проходять передсезонні тести Формули-1, перед стартом яких 18 пілотів провели акцію на підтримку України.
Раніше Ferrari пожертвувала €1 млн на допомогу українцям і припинила виробництво автомобілів для Росії.