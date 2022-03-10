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"Феррарі" прибрала логотипи російської "Лабораторії Касперського" з болідів і шоломів гонщиків

Скудерія співпрацює з росіянами з 2010 року.

Фото: EPA/UPG

Команда Формули-1 "Феррарі" прибрала логотипи російської антивірусної "Лабораторії Касперського" зі своїх болідів, а також із шоломів гонщиків, повідомляє Motorsport.

Замість цих логотипів з'явився напис "#essere Ferrari".

При цьому наголошується, що Скудерія не припиняє співпрацю з компанією, спонсорські відносини поставлено на паузу. Команда продовжить використовувати антивірус на комп'ютерах.

Співпраця "Феррарі" та "Лабораторії Касперського" розпочалася в сезоні-2010.

Наразі в Бахрейні проходять передсезонні тести Формули-1, перед стартом яких 18 пілотів провели акцію на підтримку України.

Раніше Ferrari пожертвувала €1 млн на допомогу українцям і припинила виробництво автомобілів для Росії.

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