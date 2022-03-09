Англійська прем'єр-ліга позбавила Росію трансляцій своїх матчів і пожертвувала £1 млн на підтримку України

АПЛ – друга з топ-5 ліг, які позбавили російських фанів перегляду своїх матчів.

Фото: EPA/UPG "Вемблі"

Англійська прем'єр-ліга та її клуби одностайно погодилися зупинити угоду з російським партнером з мовлення Rambler (Okko Sport) з негайним набуттям чинності та пожертвувати 1 млн фунтів на підтримку народу України, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

При цьому зазначають, що 1 млн фунтів буде перераховано Комітету з надзвичайних ситуацій у разі стихійних лих (DEC) для доставки гуманітарної допомоги безпосередньо тим, хто її потребує.

Раніше АПЛ провела низку акцій на підтримку України. Зокрема, капітани команд носили спеціальні пов'язки; вболівальники разом з командами та офіційними особами влаштовували хвилину підтримки; на табло та трибунах стадіонів транслювалися слова підтримки.