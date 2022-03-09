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Левандовський розірвав контракт із Huawei через проєкти компанії в Росії

Китайський гігант у сфері телекомунікацій назвав інформацію про проєкт у Росії такою, що не відповідає дійсності, але це не зупинило Левандовського.

Роберт Левандовський
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовський

Польський легіонер "Баварії" Роберт Левандовський в односторонньому порядку розірвав контракт із китайською компанією Huawei.

Форвард ухвалив таке рішення після того, як видання Daily Mail опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що Huawei реалізує проєкт у Росії, повідомляє sport.fakt.pl.

"Ми ухвалили рішення про припинення маркетингової співпраці між Левандовським і Huawei. Виконання всіх рекламних активностей з нашого боку було призупинено", - розповів менеджер футболіста Томаш Завішлак.

Тим часом китайський гігант у сфері телекомунікацій назвав інформацію про проєкт у Росії такою, що не відповідає дійсності, але це не зупинило Левандовського.

Зазначимо, у рамках 24 туру німецької Бундесліги у матчі проти "Айнтрахта" поляк вийшов на поле із синьо-жовтою капітанською пов'язкою.

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