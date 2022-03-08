"Бажаю всім спортсменам з Росії, які відмовчуються, тренуватися в таких умовах все життя! Ви не гідні кращого!"

Перший заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики народний депутат Жан Беленюк побував біля спорткомплексу "Авангард" у Києві, де займався баскетболом в дитинстві.

Спортсмен пояснив, що колись паралельно займався баскетболом і боротьбою. Тепер спорткомплекс зруйновано через "русскій мір".

"Бажаю всім спортсменам з Росії, які відмовчуються, а деякі, найупоротіші (або продажні, як Рома Власов) підтримують дії Кремля, тренуватися в таких умовах все життя! Ви не гідні кращого!", – заявив Олімпійський чемпіон.

Крім того, Беленюк зустрів кореспондентів міжнародного інформаційного агентства, розповів про злочини РФ на території України і попросив ще більшої підтримки для нас і закрити небо над Україною.

Спорткомплекс "Авангард" розташований на вулиці Юрія Іллєнка поряд з телецентром та телевізійною вежею. 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по вежі, внаслідок якого загинули п'ятеро людей. Внаслідок удару і був зруйнований спорткомплекс.