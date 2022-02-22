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Англійська прем'єр-ліга відмовляється від усіх коронавірусних обмежень

Відповідний план зняття обмежень боси клубів схвалили раніше в лютому.

Англійська прем'єр-ліга відмовляється від усіх коронавірусних обмежень
Фото: fapl.ru

Англійська прем'єр-ліга планує зняти всі коронавірусні обмеження до кінця лютого, повідомляє fapl.ru з посиланням на Sky Sports.

Напередодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про зняття всіх коронавірусних обмежень у країні, починаючи з четверга, зокрема щодо в'їзду в країну та носіння масок. Навіть за позитивного результату на COVID-19 самоізоляція більше не буде обов'язковою.

У Прем'єр-лізі діяли і все ще діють власні коронавірусні протоколи, які набагато жорсткіші, ніж для пересічних людей. Наприклад, гравці та співробітники клубів змушені практично щодня проходити тестування на коронавірус.

Відповідний план зняття обмежень боси клубів схвалили раніше в лютому.

Повідомляють, що тепер тест на COVID-19 робитимуть лише гравці з вираженими симптомами захворювання.

Григорій МухінГригорій Мухін
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