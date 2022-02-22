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Міжнародна федерація хокею на рік дискваліфікувала хокеїста збірної України за расизм

Інцидент стався в матчі УХЛ.

Міжнародна федерація хокею на рік дискваліфікувала хокеїста збірної України за расизм
Андрій Денискін
Фото: LASZLO MUDRA

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) ухвалила рішення про річну дискваліфікацію форварда збірної України та ХК "Кременчук" Андрія Денискіна, повідомляє пресслужба федерації.

Денискіна позбавлено права брати участь у всіх змаганнях під егідою IIHF і міжнародних змаганнях, зокрема виставкових і товариських.

Усунення пов'язане з інцидентом на ґрунті расизму 26 вересня 2021 року в матчі Української хокейної ліги між командами "Кременчук" і "Донбас".

У другому періоді Денискін пошарпався з гравцем команди суперника, обоє отримали подвійний малий штраф за грубість.

Перед тим, як вирушити в штрафний бокс для відбування покарання, хокеїст зробив расистський жест у бік темношкірого гравця "Донбасу" Джалена Смерека.

Зазначають, що під час слухань хокеїст одразу ж визнав свою провину і заявив, що він особисто перепросив Смерека.

Григорій МухінГригорій Мухін
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