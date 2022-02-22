Міжнародна федерація хокею на рік дискваліфікувала хокеїста збірної України за расизм

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) ухвалила рішення про річну дискваліфікацію форварда збірної України та ХК "Кременчук" Андрія Денискіна, повідомляє пресслужба федерації.

Денискіна позбавлено права брати участь у всіх змаганнях під егідою IIHF і міжнародних змаганнях, зокрема виставкових і товариських.

Усунення пов'язане з інцидентом на ґрунті расизму 26 вересня 2021 року в матчі Української хокейної ліги між командами "Кременчук" і "Донбас".

У другому періоді Денискін пошарпався з гравцем команди суперника, обоє отримали подвійний малий штраф за грубість.

Перед тим, як вирушити в штрафний бокс для відбування покарання, хокеїст зробив расистський жест у бік темношкірого гравця "Донбасу" Джалена Смерека.

Зазначають, що під час слухань хокеїст одразу ж визнав свою провину і заявив, що він особисто перепросив Смерека.