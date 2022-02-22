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Перед матчами плей-оф ЧС-2022 збірна України може втратити Яремчука

Форвард травмував око.

Роман Яремчук
Фото: EPA/UPG
Роман Яремчук

26-річний форвард "Бенфіки" та збірної України Роман Яремчук розповів, що травмував око.

"Дійсно, була пара дуже складних днів, бо справді переживав щодо ока. Тому що така небезпечна травма, можна сказати.

І зараз потрібно що два-три тижні перевірятись, щоб усе контролювати і зір не зник. Ні, зір не зіпсувався, але був близьким до того, щоб була небезпечна травма", - розповів Яремчук.

Цього сезону Роман провів за "Бенфіку" 31 матч у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 6 асистів.

Нагадаємо, 24 березня збірна України проведе на виїзді перший матч плей-оф ЧС-2022 проти команди Шотландії.

У разі перемоги підопічні Олександра Петракова зіграють за право вийти на Мундіаль проти переможця пари Уельс – Австрія. Матч пройде 29 березня.

Григорій МухінГригорій Мухін
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