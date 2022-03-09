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Будинок Усика під Києвом обстріляли кадировці

Про це повідомила дружина чемпіона Катерина.

Будинок володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 KO) у Ворзелі (селище в Київській області, розташоване між Ірпенем і Бучею) зазнав обстрілу.

Про це в Instagram повідомила дружина чемпіона Катерина. І звернулася по допомогу:

“Ворзель! Якщо хтось відгукнеться, на моїй вул. Лесі Українки, де стояв мій будинок, не можу додзвонитися нікому. Дуже переживаю за сусідів – там багато людей було! Тепер тихо! І я дуже переживаю, чи вони живі.

Останні повідомлення з фотографіями були страшними. Кадировці обстріляли всі будинки, зокрема й мій! Якщо з'явиться інформація, пишіть мені!

Я вірю, що всі вони живі".

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