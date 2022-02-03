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Гвоздик готовий зіграти за "Металіст" проти Усика на турнірі Winter Cup 2022

Турнір стартує сьогодні в турецькому Белеку.

Гвоздик готовий зіграти за "Металіст" проти Усика на турнірі Winter Cup 2022
Олександр Ярославський і Олександр Гвоздик
Фото: Instagram

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик прийняв футбольний виклик від колеги по рингу, чемпіона-супертяжа Олександра Усика, який пообіцяв вийти на поле за житомирське "Полісся" на товариському турнірі в Туреччині Winter Cup 2022.

Як повідомляє пресслужба "Металіста", Гвоздик разом з президентом харківського клубу Олександром Ярославським вилетів до Туреччини.

При цьому Гвоздик висловив бажання взяти участь у турнірі за "Металіст".

Не виключено, що два видатні українські боксери зійдуться на футбольному полі.

У турнірі в Белеку, який триватиме з 3 по 12 лютого, окрім "Металіста" та "Полісся", візьмуть участь рівненський "Верес" і одеський "Чорноморець".

Додамо, що стартовий матч Winter Cup 2022 між "Поліссям" і "Вересом" перенесено на 4 лютого. Таким чином, переноситься і дебют Усика у футболі на професійному рівні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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