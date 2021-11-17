Гвоздика відзначено нагородою Всесвітньої боксерської ради

Ексчемпіона світу в напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) удостоєно нагороди від Всесвітньої боксерської ради (WBC) за високу спортивну майстерність, повагу до боксу та свого колишнього опонента Адоніса Стівенсона, повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу WBC.

"Дякую за цю нагороду. Для мене честь бути частиною сім'ї та історії WBC. На жаль, Стівенсон не зміг бути тут, але він пройшов через багато труднощів у своєму житті. Сподіваюся, що з ним усе буде гаразд. Бажаю йому всього найкращого", – заявив Гвоздик.

Фото: badlefthook Олександр Гвоздик

Поєдинок Гвоздик – Стівенсон відбувся 1 грудня 2018 року та завершився перемогою українця нокаутом в 11-му раунді.

Канадцю стало погано в роздягальні, через що його оперативно доставили в госпіталь, де боксера ввели в штучну кому для нейтралізації наслідків внутрішньочерепного крововиливу.

Через тиждень Стівенсона вивели з коми, після чого він успішно пройшов курс реабілітації.