Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
ГоловнаСпорт

Гвоздика відзначено нагородою Всесвітньої боксерської ради

У Мексиці відбувається 59-та конференція WBC.

Ексчемпіона світу в напівважкому дивізіоні Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) удостоєно нагороди від Всесвітньої боксерської ради (WBC) за високу спортивну майстерність, повагу до боксу та свого колишнього опонента Адоніса Стівенсона, повідомляє xsport.ua з посиланням на пресслужбу WBC.

"Дякую за цю нагороду. Для мене честь бути частиною сім'ї та історії WBC. На жаль, Стівенсон не зміг бути тут, але він пройшов через багато труднощів у своєму житті. Сподіваюся, що з ним усе буде гаразд. Бажаю йому всього найкращого", – заявив Гвоздик.

Олександр Гвоздик
Фото: badlefthook
Олександр Гвоздик

Поєдинок Гвоздик – Стівенсон відбувся 1 грудня 2018 року та завершився перемогою українця нокаутом в 11-му раунді.

Канадцю стало погано в роздягальні, через що його оперативно доставили в госпіталь, де боксера ввели в штучну кому для нейтралізації наслідків внутрішньочерепного крововиливу.

Через тиждень Стівенсона вивели з коми, після чого він успішно пройшов курс реабілітації.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також