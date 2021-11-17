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Визначився перший півфіналіст Підсумкового турніру АТР

Данило Медведєв уже у 1/2 фіналу.

Ні, Даниле, ти поки що не перша ракетка світу
Фото: EPA/UPG
Ні, Даниле, ти поки що не перша ракетка світу

Друга ракетка світу Данило Медведєв здобув свою другу перемогу на Підсумковому турнірі АТР-2021.

Росіянин у завзятій трисетовій боротьбі з двома тай-брейками взяв гору над німцем Александром Звєрєвим (№3 АТР) - 6:3, 6:7 (3-7), 7:6 (8-6).

Тенісисти провели на корті 2 години і 40 хвилин.

Медведєв став першим півфіналістом турніру в Турині. Росіянин виграв обидва свої матчі.

Додамо, що Данило є чинним переможцем цього турніру.

Григорій МухінГригорій Мухін
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