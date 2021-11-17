У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
ГоловнаСпорт

Кейн і Депай поділили звання найкращого бомбардира європейської кваліфікації ЧС-2022

Обидва забили по 12 голів у відбіркових матчах.

Кейн і Депай поділили звання найкращого бомбардира європейської кваліфікації ЧС-2022
Автори голів матчу в Роттердамі: Депай (ліворуч) та Стівен
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершилася європейська відбіркова кампанія Чемпіонату світу-2022 з футболу.

Останньою європейською збірною, яка безпосередньо гарантувала свою участь на мундіалі, стала збірна Нідерландів: підлеглі Луї ван Гала у Роттердамі перемогли збірну Норвегії – 2:0. Остаточний рахунок у матчі на 90+3 хвилині встановив Мемфіс Депай.

Огляд матчу Нідерланди - Норвегія.

Таким чином, форвард "Барселони" наздогнав у списку найкращих бомбардирів єврокампанії свого колегу по амплуа Гаррі Кейна.

Англієць і нідерландець забили по 12 голів у відбіркових матчах.

Кейн провів у кваліфікації ЧС-2022 вісім матчів і вразив ворота Сан-Марино (4 голи), Албанії (4), Польщі (2), Андорри (1) та Угорщини (1).

Депай відіграв у кваліфікації десять матчів і забивав Чорногорії (4 голи), Гібралтару (4), Туреччині (3) та Норвегії (1).

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також