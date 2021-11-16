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Англійська прем'єр-ліга на продажу ТВ-прав тільки в США заробить $2 млрд

Це вдвічі більше за вартість попереднього 5-річного контракту, погодженого у 2015-му.

Англійська прем'єр-ліга на продажу ТВ-прав тільки в США заробить $2 млрд
Фото: EPA/UPG

Англійська прем'єр-ліга заробить близько 2 млрд доларів на продажу прав трансляції своїх матчів на території Сполучених Штатів, повідомляє fapl.ru з посиланням на Daily Mail.

Раніше існували побоювання, що пандемія коронавірусу негативно позначиться на інтересі американського телеглядача до класичного футболу. Проте аукціон ще триває, а вже перевершив найсміливіші очікування: CBC (ViacomCBS), ESPN (Disney) і NBC (Comcast), які борються за право транслювати матчі АПЛ на своїх платних каналах у наступні п'ять років (сезони 2022/23-2027/28), готові викласти 1.5 млрд фунтів. Це вдвічі більше за вартість попереднього 5-річного контракту, погодженого у 2015-му.

Через бурхливий розвиток стримінгових платформ на кшталт Netflix телевізійні компанії втратили чимало глядачів, і прямі спортивні трансляції є для них способом утримати аудиторію.

Григорій МухінГригорій Мухін
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