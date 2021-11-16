Головний тренер клубу Англійської прем'єр-ліги "Брайтон" Грем Поттер спав на вулиці в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці") на підтримку безпритульних, повідомляє клубна пресслужба.
Незважаючи на те, що Брайтон є південним курортом Англії, вночі там досить прохолодно. А щоб 46-річному англійцю не було самотньо, компанію йому склали помічники Біллі Рід і Бруно Сальтор.
Поттер прокоментував мотивацію взяти участь в акції.
"У мене була полегшена версія сну на вулиці. Не можу уявити, як це – так страждати, не маючи уявлення про те, що на тебе чекає в майбутньому.
Безпритульних неймовірно стигматизують. Це одні з найуразливіших членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", - переконаний коуч "чайок".
У турнірній таблиці АПЛ "Брайтон" перебуває на 7-му місці, маючи однакову кількість очок з "Манчестером Юнайтед".