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Головний тренер клубу АПЛ провів ніч на вулиці в рамках кампанії підтримки безпритульних

Компанію Грему Поттеру склали його помічники.

Грем Поттер
Фото: EPA/UPG
Грем Поттер

Головний тренер клубу Англійської прем'єр-ліги "Брайтон" Грем Поттер спав на вулиці в рамках акції The Big Sleep Out ("Велика ночівля на вулиці") на підтримку безпритульних, повідомляє клубна пресслужба.

Грем Поттер
Фото: ФК "Брайтон"
Грем Поттер

Незважаючи на те, що Брайтон є південним курортом Англії, вночі там досить прохолодно. А щоб 46-річному англійцю не було самотньо, компанію йому склали помічники Біллі Рід і Бруно Сальтор.

Фото: ФК "Брайтон"

Поттер прокоментував мотивацію взяти участь в акції.

"У мене була полегшена версія сну на вулиці. Не можу уявити, як це – так страждати, не маючи уявлення про те, що на тебе чекає в майбутньому.

Безпритульних неймовірно стигматизують. Це одні з найуразливіших членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки", - переконаний коуч "чайок".

У турнірній таблиці АПЛ "Брайтон" перебуває на 7-му місці, маючи однакову кількість очок з "Манчестером Юнайтед".

Григорій МухінГригорій Мухін
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