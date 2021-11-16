Збірна Франції з хокею влаштувала демарш під час виконання білоруського гімну

Збірна Білорусі з хокею в підсумковому матчі на міжнародному турнірі "Чотирьох націй" у Словенії обіграла команду Франції (6:3) і перемогла у турнірі.

Після закінчення поєдинку, ще до виконання гімну на честь переможців головний тренер французької збірної Філіп Бозон просто забрав підопічних з льоду, порушивши цим хокейний етикет і продемонструвавши неповагу до суперника.

Зазначається, що так збірна Франції відреагувала на численні сутички і трешток між тренерами під час зустрічі.

"Звісно, це неприємно, але не мені це коментувати. Думаю, є якісь інстанції, які мають звернути на це увагу, чекатимемо на їхню реакцію", — цитує наставника збірної Білорусі Костянтина Кольцова hockey.by.

Зазначимо, що в паралельному матчі Австрія в овертаймі перемогла Словенію (2:1).

Турнірне становище команд: