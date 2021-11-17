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Відомі 13 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі

Визначилася менш ніж половина учасників мундіалю.

Відомі 13 із 32 учасників Чемпіонату світу-2022 у Катарі
Фото: ФІФА

Напередодні завершилася перша частина європейського відбору Чемпіонату світу-2022 у Катарі – груповий турнір, за результатами якого визначилися 10 збірних, які гарантували собі участь у фінальній стадії турніру.

Крім того, збірна Аргентини в домашньому протистоянні з Бразилією розійшлася миром (0:0) і стала другою після тієї самої Бразилії, яка достроково оформила вихід у фінальну стадію ЧС-2022 від Південної Америки.

Тобто відомі 13 збірних, які гарантували собі участь у фінальному турнірі. Загалом у мундіалі візьмуть участь 32 команди.

Склад учасників ЧС-2022:

  • Катар (країна-господиня)

Європа:

  • Німеччина
  • Данія
  • Бельгія
  • Франція
  • Хорватія
  • Іспанія
  • Сербія
  • Англія
  • Швейцарія
  • Нідерланди

Південна Америка:

  • Бразилія
  • Аргентина

Нагадаємо, фінальна частина Чемпіонату світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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