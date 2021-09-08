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Депай повторив рекорд збірної Нідерландів

Мемфіс у вогні.

Мемфіс Депай
Фото: EPA/UPG
Мемфіс Депай

У матчі 6-го туру групи G європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів знищила в Амстердамі учасника фінального турніру Євро-2020 команду Туреччини - 6:1.

Хеттриком відзначився Мемфіс Депай.

Таким чином, 27-річний форвард повторив рекорд Патріка Клюйверта за кількістю голів за національну команду за один календарний рік.

В 2021 році Мемфіс забив за збірну 12 м'ячів - рівно стільки ж, скільки і Клюйверт в 2000 році.

Відзначимо, що Нідерланди проведуть ще 4 матчі в нинішньому році: проти Латвії (8 жовтня), Гібралтару (11 жовтня), Чорногорії (13 листопада) і Норвегії (16 листопада). І у Депая є всі шанси стати абсолютним рекордсменом збірної за цим показником.

Григорій МухінГригорій Мухін
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