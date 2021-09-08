Депай повторив рекорд збірної Нідерландів

Фото: EPA/UPG Мемфіс Депай

У матчі 6-го туру групи G європейського відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів знищила в Амстердамі учасника фінального турніру Євро-2020 команду Туреччини - 6:1.

Хеттриком відзначився Мемфіс Депай.

Таким чином, 27-річний форвард повторив рекорд Патріка Клюйверта за кількістю голів за національну команду за один календарний рік.

В 2021 році Мемфіс забив за збірну 12 м'ячів - рівно стільки ж, скільки і Клюйверт в 2000 році.

12 - @Memphis has now scored twelve goals for the Netherlands in 2021, equalling the all-time record for goals in a calendar year set by Patrick Kluivert in 2000. Peak. pic.twitter.com/zjTVk5nsu2 — OptaJohan (@OptaJohan) September 7, 2021

Відзначимо, що Нідерланди проведуть ще 4 матчі в нинішньому році: проти Латвії (8 жовтня), Гібралтару (11 жовтня), Чорногорії (13 листопада) і Норвегії (16 листопада). І у Депая є всі шанси стати абсолютним рекордсменом збірної за цим показником.