Названо найвищу і найнижчу команди Євро-2020

У п'ятницю, 11 червня, матчем Італія - Туреччина на "Стадіо Олімпіко" в Римі стартує Євро-2020.
Поки що ніхто не знає, яка команда виграє цей турнір. Однак найвищу і найнижчу команди вже визначено.
Середній зріст учасників Євро-2020 становить 183,6 см. При цьому в заявках команд значаться 130 гренадерів зі зростом 190 см і вище, інформує sport.ua.
Найвищою командою є збірна Данії, середній зріст гравців котрої становить 186,6 см. У лавах данців найбільше гуліверів - 9.
Зазначимо, топ-3 найвищих команд склали виключно скандинави.
Збірна України розташувалися на 8-й позиції. Середній зріст підопічних Андрія Шевченка становить 184,1 см.
- Данія - 186,6 см.
- Фінляндія - 185,8
- Швеція - 185,3
- Німеччина - 185,3
- Росія - 184,7
- Австрія - 184,5
- Бельгія - 184,3
- УКРАЇНА - 184,1
- Хорватія - 184,0
Найвищий учасник турніру - голкіпер збірної Хорватії Ловре Калинич (201 см). На 1 см нижчі його бельгійський колега Тібо Куртуа і австрійський нападник Саша Калайджич.
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін, чий зріст становить 199 см, - на 4-му місці. Зазначимо, у колеги по амплуа і співвітчизника Анатолія Георгія Бущана зріст 196 см.
- 1. Ловре Калинич (Хорватія) - 201 см.
- 2-3. Тібо Куртуа (Бельгія) і Саша Калайджич (Австрія) - 200
- 4-5. АНАТОЛІЙ ТРУБІН (УКРАЇНА) і Яннік Вестергор (Данія) - 199
- 6-9. Карабаглар Алтай (Туреччина), Мартен Стекеленбург (Нідерланди), Вейн Геннесі (Уельс) і Деклан Галлахер (Шотландія) - 198
Найнижчою командою є збірна Уельсу, середній зріст гравців якої ледь перевалив за 180 см.
- Уельс - 180,6
- Португалія - 181,4
- Угорщина - 181,7
- Італія - 181,9
- Англія - 182,2
- Шотландія - 182,3
- Туреччина - 182,8
- Франція - 182,9
Найнижчий дует склали італієць Лоренцо Інсіньє і шотландець Раян Фрейзер - 163 см.
- 1-2. Лоренцо Інсіньє і Раян Фрейзер - 163 см.
- 3. Марко Верратті (Італія) - 165
- 4-8. Омюр Абдюлкадир (Туреччина), Джо Аллен і Джонні Вільямс (обидва - Уельс), Н'Голо Канті (Франція) і Стефано Сенсі (Італія) - 168
- 9-10. Міхал Саділек (Чехія) і Джердан Шакірі (Швейцарія) - 169.