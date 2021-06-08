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Названо найвищу і найнижчу команди Євро-2020

До старту турніру залишилося три дні.

Названо найвищу і найнижчу команди Євро-2020

У п'ятницю, 11 червня, матчем Італія - Туреччина на "Стадіо Олімпіко" в Римі стартує Євро-2020.

Поки що ніхто не знає, яка команда виграє цей турнір. Однак найвищу і найнижчу команди вже визначено.

Середній зріст учасників Євро-2020 становить 183,6 см. При цьому в заявках команд значаться 130 гренадерів зі зростом 190 см і вище, інформує sport.ua.

Найвищою командою є збірна Данії, середній зріст гравців котрої становить 186,6 см. У лавах данців найбільше гуліверів - 9.

Зазначимо, топ-3 найвищих команд склали виключно скандинави.

Збірна України розташувалися на 8-й позиції. Середній зріст підопічних Андрія Шевченка становить 184,1 см.

  1. Данія - 186,6 см.
  2. Фінляндія - 185,8
  3. Швеція - 185,3
  4. Німеччина - 185,3
  5. Росія - 184,7
  6. Австрія - 184,5
  7. Бельгія - 184,3
  8. УКРАЇНА - 184,1
  9. Хорватія - 184,0

Найвищий учасник турніру - голкіпер збірної Хорватії Ловре Калинич (201 см). На 1 см нижчі його бельгійський колега Тібо Куртуа і австрійський нападник Саша Калайджич.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін, чий зріст становить 199 см, - на 4-му місці. Зазначимо, у колеги по амплуа і співвітчизника Анатолія Георгія Бущана зріст 196 см.

  • 1. Ловре Калинич (Хорватія) - 201 см.
  • 2-3. Тібо Куртуа (Бельгія) і Саша Калайджич (Австрія) - 200
  • 4-5. АНАТОЛІЙ ТРУБІН (УКРАЇНА) і Яннік Вестергор (Данія) - 199
  • 6-9. Карабаглар Алтай (Туреччина), Мартен Стекеленбург (Нідерланди), Вейн Геннесі (Уельс) і Деклан Галлахер (Шотландія) - 198

Найнижчою командою є збірна Уельсу, середній зріст гравців якої ледь перевалив за 180 см.

  1. Уельс - 180,6
  2. Португалія - 181,4
  3. Угорщина - 181,7
  4. Італія - 181,9
  5. Англія - 182,2
  6. Шотландія - 182,3
  7. Туреччина - 182,8
  8. Франція - 182,9

Найнижчий дует склали італієць Лоренцо Інсіньє і шотландець Раян Фрейзер - 163 см.

  • 1-2. Лоренцо Інсіньє і Раян Фрейзер - 163 см.
  • 3. Марко Верратті (Італія) - 165
  • 4-8. Омюр Абдюлкадир (Туреччина), Джо Аллен і Джонні Вільямс (обидва - Уельс), Н'Голо Канті (Франція) і Стефано Сенсі (Італія) - 168
  • 9-10. Міхал Саділек (Чехія) і Джердан Шакірі (Швейцарія) - 169.
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