Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic Златан Ібрагімович і Новак Джокович

Сьогодні перша ракетка світу Новак Джокович у другому турі Підсумкового турніру АТР у Турині зустрінеться з росіянином Андрієм Рубльовим.

Переможець цього матчу практично забезпечить собі вихід до півфіналу турніру.

Перед цією зустріччю серб зустрівся з форвардом "Мілана" та збірної Швеції Златаном Ібрагімовичем.

Златан неодноразово добре висловлювався про Новака, порівнюючи його із собою.

"Коли Ноле грає і починає злитися, він видає максимум. І в мене так. Він досконалий спортсмен. З досвідом людина росте ментально. Ноле - він, як я", - так Ібра сказав про Джоковича.

У Турині спортсмени жартували, а Джокович навіть увімкнув музику та заспівав для Ібрагімовича куплет.

Нагадаємо, у Турині визначився перший півфіналіст. Ним став співвітчизник Рубльова Данило Медведєв.