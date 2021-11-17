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Джокович заспівав для Ібрагімовича на Підсумковому турнірі АТР

Змагання відбуваються в Італії.

Златан Ібрагімович і Новак Джокович
Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic
Златан Ібрагімович і Новак Джокович

Сьогодні перша ракетка світу Новак Джокович у другому турі Підсумкового турніру АТР у Турині зустрінеться з росіянином Андрієм Рубльовим.

Переможець цього матчу практично забезпечить собі вихід до півфіналу турніру.

Перед цією зустріччю серб зустрівся з форвардом "Мілана" та збірної Швеції Златаном Ібрагімовичем.

Златан неодноразово добре висловлювався про Новака, порівнюючи його із собою.

"Коли Ноле грає і починає злитися, він видає максимум. І в мене так. Він досконалий спортсмен. З досвідом людина росте ментально. Ноле - він, як я", - так Ібра сказав про Джоковича.

У Турині спортсмени жартували, а Джокович навіть увімкнув музику та заспівав для Ібрагімовича куплет.

Нагадаємо, у Турині визначився перший півфіналіст. Ним став співвітчизник Рубльова Данило Медведєв.

Григорій МухінГригорій Мухін
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