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УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія

Поєдинок відбудеться вже завтра.

УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Збірна України
Фото: EPA/UPG

Збірна України з футзалу вперше з 2005 року вийшла у півфінал чемпіонату Європи.

За право зіграти у фіналі команда Олександра Косенка битиметься з росіянами. Майбутню зустріч цих двох команд прокоментувала пресслужба УЄФА.

"Рішення Надзвичайної комісії УЄФА від 2014 року, яке гарантує, що збірні України та Росії не зіграють одна з одною, зі зрозумілих причин не може поширюватися на всю серію плей-оф таких турнірів, як чемпіонат Європи з футзалу.

Таким чином, матч пройде за розкладом.

УЄФА очікує від обох команд чесної гри як на полі, так і за його межами. Нідерландський оргкомітет за підтримки УЄФА робить все можливе, щоб забезпечити безпеку заходу, і, у зв'язку з цим, працює над реалізацією конкретних планів безпеки", - цитує "РБ Спорт" відповідь пресслужби УЄФА на свій запит.

Півфінальний матч між збірними Росії та України відбудеться 4 лютого в Амстердамі. Початок поєдинку – о 18.00.

Григорій МухінГригорій Мухін
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