Міністр спорту повідомив, скільки коштувала Україні підготовка спортсменів до Олімпіади в Пекіні

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, скільки держава витратила на підготовку олімпійців до зимових Ігор-2022 в Пекіні.

"У 2021 році нам обійшлося у 75,5 млн гривень, а у 2022-му 11,5 млн гривень було витрачено на підготовку наших команд. Разом 87 млн за останні два роки. Адже ще були до цього за два роки приблизно такі самі суми", - цитує міністра "Трибуна".

"Усе, що федерації просили в держави для підготовки до Пекіна, ми все дали, - заявив Вадим Гутцайт. - Два місяці тому я збирав усіх президентів федерацій і головних тренерів. Запитував, які проблемні питання, чого не вистачає, що не зроблено. Усі сказали, що повністю, як ніколи було виконано обов'язки держави надати кошти на підготовку наших спортсменів".

"На 95 відсотків закупили потрібний інвентар. Усе було зроблено вчасно. Тиждень тому була ще одна онлайнова зустріч зі спортсменами та з тренерами. Я ще раз перепитав, чи є запитання або зауваження. Усі замовкли, сказали, що все гаразд. Я тоді не знаю, якщо хтось після Олімпіади скаже, що чогось не вистачило. Таке теж буває", - додав профільний міністр.

Раніше Гутцайт розповів, що вважатиметься провалом для України на Олімпіаді в Пекіні.