Фото: EPA/UPG Десмонд Бейн

Баскетболіст "Мемфіс Гріззліз" Десмонд Бейн став героєм статистики.

У матчі регулярної першості НБА проти "Нью-Йорк Нікс" (120:108) 23-річний атакувальний захисник зробив 2 передачі, 2 блокшоти та 2 перехоплення, здійснив 2 фоли та 2 втрати, реалізувавши 22,2% з гри, повідомляє sport.ua з посиланням на ESPN.

Додамо, що сам матч відбувся 2 лютого 2022 (02.02.2022).

Зазначимо, що Бейн був обраний "Бостоном Селтіксом" на драфті НБА 2020 року і виступає під 22-м номером.