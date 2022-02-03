Ще один український олімпієць отримав позитивний тест на COVID-19

Фігурист Іван Шмуратко став другим українським спортсменом на Олімпіаді в Пекіні, який отримав позитивний тест на ковід, повідомляє пресслужба НОК України.

Першими змаганнями за участю наших спортсменів на XXIV зимових Олімпійських іграх буде командний турнір з фігурного катання, що стартує у день відкриття, 4 лютого.

Україну представлятимуть Софія Голіченко-Артем Даренський у спортивних парах, Олександра Назарова-Максим Нікітін у танцях на льоду та Анастасія Шаботова у жіночому одиночному катанні.

Через позитивний тест Шмуратко не зможе допомогти команді.

Згідно з регламентом проведення змагань, допускається участь у турнірі в трьох видах замість чотирьох. До слова: позитивні тести виявилися у фігуристів й інших збірних.

"Наразі відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань.

Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них усе, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід якнайшвидше", - прокоментував Іван.

Наразі фігурист почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

Раніше позитивний тест на коронавірус отримала капітан біатлонної жіночої команди Олена Білосюк.