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Італійському фігуристу дозволили змінити громадянство за два дні до старту Олімпійських ігор

Марко Зендрон виїжджав до Пекіна італійцем, а вже приїхав іспанцем.

Італійському фігуристу дозволили змінити громадянство за два дні до старту Олімпійських ігор
Фото: altoadige.it

Італійський фігурист Марко Зендрон представлятиме Іспанію на Олімпійських іграх у Пекіні.

За два дні до старту Олімпіади-2022 він отримав дозвіл на зміну спортивного громадянства, повідомляє rusbiathlon.ru.

Зміну громадянства атлета, що відібрався на Ігри-2022, схвалила Виконавча рада МОК, заручившись підтримкою профільної міжнародної федерації та Національних олімпійських комітетів обох країн.

Також Зендрону було надано відстрочку від трирічного періоду очікування, зазвичай необхідного для зміни громадянства.

Тепер він має право виступити за збірну Іспанії на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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