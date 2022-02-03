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Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією

Завтра півфінал європейської першості.

Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Олександр Косенко
Фото: УАФ

Збірна України з футзалу вперше за 17 років пробилася у квартет найсильніших на чемпіонаті Європи.

Завтра підлеглі Олександра Косенка у протистоянні з росіянами намагатимуться вийти у фінал.

Перед цим поєдинком керманич команди поділився очікуваннями від матчу.

"Євген Сірий отримав травму. Дивитимемося - зможе-не зможе. Зрозуміло, у решті є мікротравми, пошкодження, але всі хлопці розуміють, що кожна бойова одиниця на рахунку. Усі рвуться у бій", - цитує Косенка "ПроФутбол".

"У нас негатив знайдуть завжди, в будь-якому позитивному моменті знайдуть негатив. Після поразки від команди Нідерландів на нас стільки негативу вилилося, що ми стали лише міцнішими.

Ми не дивимось на негативні моменти, ми одна команда. У нас люди з різних куточків України. Усі одна команда. Ми один за одного будемо на майданчику", - наголосив коуч.

Поєдинок Україна – Росія почнеться завтра, 4 лютого, о 18:00.

Григорій МухінГригорій Мухін
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