Зеленський привітав українську збірну, яка вирушає на Олімпіаду у Пекін

"Не хворійте, добре їжте, носіть капелюха та обов’язково перемагайте і хоча б іноді дзвоніть своїм батькам".

Збірна команда України вирушає сьогодні на XXIV зимові Олімпійських ігри у Пекіні, що відбудуться з 4 по 20 лютого.

Нашу країну представлять 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку, повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані-2018.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує 4-и Олімпійські чемпіони: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також 3-и призери Юнацьких Олімпійських ігор – фігуристи Олександра Назарова-Максим Нікітін та Іван Шмуратко.

До складу делегації відповідно до звернень національних федерацій увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

“З огляду на те, що всі олімпійські об’єкти зимових Ігор-2022 будуть поділені на 3 кластери – Пекін, Яньцин та Чжанцзякоу, учасники відповідно будуть розташовуватися у 3-х Олімпійських селищах”, – зазначили у НОКУ.

Додамо, загалом за роки Незалежності українці на зимових Іграх здобули 8 нагород: 3 – золоті, 1 – срібну та 4 – бронзові медалі.

Українських олімпійців привітав в Інстаграмі президент Володимир Зеленський.

Він побажав спортсменам успіхів. Зеленський зазначив, що за них вболіватиме сім’я – не лише рідні, але й вся Україна. “На правах “родича”, я хочу вам побажати – не хворійте, добре їжте, носіть капелюха та обов’язково перемагайте і хоча б іноді дзвоніть своїм батькам. Вас проводжає холодна зима, але дуже тепла Україна”, – сказав Президент.

Зазначимо, столиця Китаю стане першим містом, що прийме як літні, так і зимові Ігри.

Загалом біля 3 тисячі атлетів з усього світу розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах програми.

Вперше до програми Ігор-2022 увійшли 7 нових дисциплін: монобоб у жінок, змішана естафета у шорт-треку, змішані командні змагання зі стрибків на лижах з трампліну, змішані командні змагання з акробатичного фристайлу, жіночий та чоловічий біг-ейр вільним стилем, змішані командні змагання зі сноуборд-кросу.

“Все це дає можливість з впевненістю сказати, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні стануть найзбалансованішими у гендерному плані в історії. У порівнянні з Пхьончханом-2018 відсоток жінок збільшився з 41 до 45”, – додали в олімпійському комітеті.