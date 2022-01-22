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Зеленський відкрив вантовий міст у Запоріжжі

Ансамбль мостів з’єднує два береги міста та острів Хортицю.

Запорізький міст, який довгі роки був символом корупції, відтепер став символом єдності. Про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті вантового мосту в Запоріжжі у суботу, 22 січня.

Він привітав жителів міста і всіх українців з Днем Соборності та наголосив на важливості єднання для розбудови країни.

«Сьогодні ми з’єднуємо нашу державу не лише словами. Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в України. Ми, нарешті, з’єднуємо центр Запоріжжя і Хортицю. Щодня жителі міста будуть діставатися на роботу і навчання швидше. А значить – по-людськи, зручніше. А архітектурна підсвітка милуватиме око всіх запоріжців», – сказав голова держави.

Володимир Зеленський нагадав, що мости почали зводити ще близько 20 років тому, і за цей час в Україні змінилось 4 президенти, які передавали одне одному цю недобудову в спадок. За програмою «Велике будівництво» знадобилось лише 20 місяців, щоб відкрити міст.

Ансамбль мостів з’єднує два береги Запоріжжя та острів Хортицю. Він складається з автомагістралі протяжністю понад 9 км, балкового і вантового мосту, 6 транспортних розв’язок і 26 штучних споруд. Рух першою частиною балкового мосту відкрили наприкінці 2020 року.

Фото: ОПУ

«Наша кінцева мета – повністю добудувати цей комплекс мостів у обидва боки. Тож, верхова частина вантового мосту – тільки початок. Але, погодьтесь, дуже непоганий. 150 метрів, або хмарочос у 50 поверхів – це висота його пілону. 5 футбольних полів один за одним – його довжина. Понад 6 тисяч тонн, або 100 літаків «Мрія» - це вага усієї споруди», – заявив президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом 2022-2023 років за програмою «Велике будівництво» в Україні збудують і відремонтують 810 мостів і мостових переходів.

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