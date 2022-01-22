Зеленський відкрив вантовий міст у Запоріжжі

Запорізький міст, який довгі роки був символом корупції, відтепер став символом єдності. Про це заявив президент Володимир Зеленський на відкритті вантового мосту в Запоріжжі у суботу, 22 січня.

Він привітав жителів міста і всіх українців з Днем Соборності та наголосив на важливості єднання для розбудови країни.

«Сьогодні ми з’єднуємо нашу державу не лише словами. Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст в України. Ми, нарешті, з’єднуємо центр Запоріжжя і Хортицю. Щодня жителі міста будуть діставатися на роботу і навчання швидше. А значить – по-людськи, зручніше. А архітектурна підсвітка милуватиме око всіх запоріжців», – сказав голова держави.

Володимир Зеленський нагадав, що мости почали зводити ще близько 20 років тому, і за цей час в Україні змінилось 4 президенти, які передавали одне одному цю недобудову в спадок. За програмою «Велике будівництво» знадобилось лише 20 місяців, щоб відкрити міст.

Ансамбль мостів з’єднує два береги Запоріжжя та острів Хортицю. Він складається з автомагістралі протяжністю понад 9 км, балкового і вантового мосту, 6 транспортних розв’язок і 26 штучних споруд. Рух першою частиною балкового мосту відкрили наприкінці 2020 року.

Фото: ОПУ

«Наша кінцева мета – повністю добудувати цей комплекс мостів у обидва боки. Тож, верхова частина вантового мосту – тільки початок. Але, погодьтесь, дуже непоганий. 150 метрів, або хмарочос у 50 поверхів – це висота його пілону. 5 футбольних полів один за одним – його довжина. Понад 6 тисяч тонн, або 100 літаків «Мрія» - це вага усієї споруди», – заявив президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом 2022-2023 років за програмою «Велике будівництво» в Україні збудують і відремонтують 810 мостів і мостових переходів.