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У Харкові горіла будівля університету

З вогнем боролися 45 рятувальників.

Фото: ДСНС

У Харкові сталася пожежа на даху п’ятиповерохового корпусу будівлі колишньої бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

На місце події прибуло 15 пожежно-рятувальних автомобілів та 45 надзвичайників.

На момент прибуття вогнеборців було виявлено сильне задимлення у горищному приміщенні.

Виявилося, що горять дерев’яні конструкції обрешітки під металопрофілем покрівлі та частково перекриття 5-го поверху.

Фото: ДСНС

О 12:25 пожежу було локалізовано на площі 400 квадратних метрів, о 14:20 – ліквідовано.

Жертв та постраждалих нема.

Нагадаємо, у листопаді в Одесі сталася пожежа у гуртожитку Державного університету інтелектуальних технологій та зв'язку. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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