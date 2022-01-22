Фото: ОПУ

У День Соборності України Президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника видатному державному діячеві, Президенту УНР Михайлу Грушевському.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Також церемоніальна група встановила до підніжжя монумента кошик квітів.

“22 січня 1919 року урочиста подія на Софійській площі у Києві зібрала десятки тисяч українців. Проголошення Акта Злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення й майбутнє”, – зазначив Глава держави у своєму зверненні.

Зеленський акцентував: щоб відлік сучасної незалежної України більше ніколи не переривався, потрібна єдність українського народу.

“Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної, незалежної держави й відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо незалежність і соборність України»” – закликав Президент.

У церемонії вшанування пам'яті Михайла Грушевмького також взяли участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Фото: Телеграм-канал Шмигаля

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня Україна святкує День Соборності. Свято відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.

У Києві на мосту Патона проведуть акцію “Живий ланцюг Соборності”.

Торік президент Володимир Зеленський привітав українців і закликав "назавжди вивчити уроки сторічної давнини і ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними - потрібно бути сильними".

Також з нагоди Дня Соборності в 2021 році року уперше Київ і Сімферополь з'єднав віртуальний ланцюг Соборності. Віртуальний ланцюжок п’ять разів перетнув Дніпро: на мосту Патона, де традиційно створювали живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.